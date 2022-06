VMT: Olla común ‘Esperanza’ no podrá dar sopa este invierno por falta de recursos

En Villa María del Triunfo (VMT), las trabajadoras de la olla común ‘Esperanza’, ubicada en la asociación de viviendas Cerro Zorritos, lamentan no poder llevar un plato de sopa para combatir el fuerte invierno que azota a la capital peruana, y es que la falta de recursos las limita para poder servirle la comida completa a sus vecinos.

Las aguerridas mujeres, que despiertan muy temprano cada día para poder cocinar 90 raciones diaria, desde hace dos años, han visto en las ultimas semanas, justo cuando el frio incrementa, como la necesidad ha golpeado sus puertas y los insumos para poder preparar un caldo caliente están desaparecidos de sus cocinas, por lo que tienen que desistir de incluirlo en la comida ofrecida y solo ofrecer el segundo.

“En este invierno no se va a poder preparar un caldito, por lo mismo que no tenemos las verduras, no tenemos donaciones. Años anteriores podíamos preparar sopa y segundo, que era un alimento más rico y sostenido para nuestros vecinos”, cuenta la señora Aurora Huancahuari.

Asimismo, la zona en la que está ubicada la ollita se encuentra en una de las más altas del distrito de Villa María del Triunfo, por lo que el friaje es más intenso y la neblina es mucho más densa, que incluso no deja visualizar bien los caminos ni las casas.

Pero para el humilde espacio esto también es una complicación, pues la leña que con tanto esfuerzo consiguen desde temprano, no puede usarse correctamente pues se humedece con el clima, retrasando y obligando a las señoras a tener paciencia para prender sus ollas.

“Nosotras traemos la leña de lo más lejos para poder cocinar, porque el balón de gas está carísimo, como S/. 56, entonces usamos leña, pero esta se moja con la humedad, entonces nos dificulta para poder prender y cocinar”, expresó la representante de ‘Esperanza’.

Como si fuera poco, el alza de precios de los productos de la canasta básica familiar también las ha afectado, obligándolas a subir ligeramente el precio de su comida.

“En años anteriores, el precio que podíamos dar era de S/. 1.50, este año está costando S/. 2.50, por el alza de todos los alimentos que tenemos. El pollo está caro, el huevo está caro, el arroz, el aceite, entonces ya no hay forma”, agregó.

Para ayudar a estas mujeres que disputan un partido importante contra el hambre día a día puede conectarse al 980025540.

