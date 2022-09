Vladimir Cerrón sobre propuesta de Keiko Fujimori: “Induce a quebrar el orden democrático”

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió este domingo sobre el planteamiento de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien propuso el adelanto de elecciones generales en caso no prospere la vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador regional de Junín dijo que esta iniciativa “quiebra el orden democrático“. Indicó también que “la dictadura” está en “su existencia”.

También puedes leer: Antauro reafirma la pena de muerte a Ollanta por casos de corrupción

“Keiko Fujimori propicia una vacancia o adelanto de elecciones, induciendo a quebrar el orden democrático. Neurológicamente implica que la dictadura está codificada en su ser, mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social. No cambiará, es su existencia”, escribió esta mañana.

Keiko Fujimori propicia una vacancia o adelanto de elecciones, induciendo a quebrar el orden democrático. Neurológicamente implica que la dictadura está codificada en su ser, mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social. No cambiará, es su existencia. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 4, 2022

Keiko Fujimori se pronuncia

La excandidata a la Presidencia habló este último sábado sobre de la moción de vacancia presidencial que impulsa un sector del Congreso.

A través de un video de Tik Tok, la hija de Alberto Fujimori señaló que “si no hay consenso” para destituir al jefe de Estado, entonces se debe de promover el adelanto de las elecciones generales.

“Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, menciona.

También te puede interesar: Tres bancadas anuncian una censura contra Camones por audio con Acuña

Más noticias en Exitosa: