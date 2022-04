Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo: “Está mal asesorado en su círculo más interno”

El secretario general y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sostuvo en una entrevista internacional que el presidente de la República, Pedro Castillo, está mal asesorado e indicó que producto de influencias de la oposición puede tomar decisiones equivocadas.

“El presidente está mal asesorado en su círculo más interno. Hay inclusive muchos agentes de derecha a su alrededor. Frente a esa influencia diaria, a veces toma actitudes equívocas. Y es ahí donde el partido tiene que ofrecer una crítica constructiva y mandar el mensaje de reorientación o rectificación al Gobierno”, señaló tras ser consultado sobre los cambios de gabinete ministerial y las designaciones en los miembros del Ejecutivo.

Respecto a las protestas en algunas zonas del país en contra del gobierno, Cerrón Rojas precisó que hasta el momento el mandatario no ha aplicado la política de izquierda, con la cual ganó las elecciones presidenciales, tampoco ha cumplido con sus promesas de gobierno, en otras razones.

También puedes leer | Quispe sobre errores del MINSA: Es importante que el Congreso interpele y censure al ministro

“El presidente no ha aplicado hasta el momento ninguna política de izquierda. No ha revisado los contratos, ni ha nacionalizado ningún recurso estratégico, que no pueden estar en manos del enemigo (…) La otra causa de rechazo es que Castillo está aplicando el programa perdedor de la derecha. Si sigue aplicándolo y no cumple sus promesas, el pueblo no lo va recibir con los brazos abiertos”, explicó.

No obstante, consideró que cuando más se ha acercado a la población durante su gestión es con el proyecto de ley para consultar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución ante la crisis política y social.

“Está en manos del Congreso. Si no lo aprueba, vendrá otra elección en la que se ofrecerá lo mismo y en algún momento se ganará. Cuando el pueblo se enamora de un proyecto no hay quien lo pare”, apuntó en una entrevista para la BBC News.

Más en Exitosa