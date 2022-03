Vladimir Cerrón sobre movilización por vacancia de Pedro Castillo: “La marcha de los golpistas ha sido un fracaso”

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en sus redes sociales sobre la marcha que se realizó el último sábado 5 de marzo para pedir la vacancia del presidente Pedro Castillo.





En su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Junín consideró que la movilización de ayer fue un completo “fracaso”, a pesar de la “magnificación mediática” del evento.





“No lo digo con sentido de burla, pero la marcha de los golpistas o vacadores ha sido un verdadero fracaso, tomando en cuenta la magnificación mediática del fenómeno, no cuadra, no son directamente proporcionales”, escribió.

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) March 6, 2022