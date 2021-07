Vladimir Cerrón podría ser incluido en investigación de Dinámicos del Centro, dice Barrios

Atención. Este miércoles, en entrevista para Exitosa, Ginés Barrios, indicó que existe la posibilidad de que el exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sea incluido en investigación de la organización criminal Dinámicos del Centro.





“Hoy no se verá el tema de Cerrón porque definitivamente no se ha resuelto la inclusión del señor Cerrón a la investigación, eso no significa que lo van a tener apartado del caso definitivamente para siempre, lo que aquí se está sustentando es la solicitud de prisión preventiva de indicios razonables y entonces se resolverá la prisión preventiva de los 20 de 30 que están involucrados”, explicó en Hablemos Claro de Exitosa.

“Vladimir Cerrón puede aparecer en la investigación más adelante, podría llegar a ser incluido como testigo o como imputado. Por ahora, la teoría de la Fiscalía es la que está identificando a esta organización criminal bajo la estructura horizontal. Si es que acaso se llegara a identificar que el señor Cerrón es cabecilla de esta organización criminal y la figura cambiaría a convertirse en una vertical, sobre la base de un líder y un jefe que planificaba todos los actos criminales que han sido constitutivos de delito”, comentó.





“No es relevante si el señor Cerrón sea o no incluido en esta solicitud de prisión preventiva (a resolver hoy), de ninguna manera la Fiscalía lo apartará para siempre, esta pide 36 meses de prisión preventiva, periodo que va durar la investigación, en el curso de esa investigación, Cerrón podría ser incorporado, independientemente de lo que ocurra hoy -que debería declararse fundado la solicitud- aparte se podría pedir por Vladimir Cerrón, salvo que el próximo Congreso que se están planteando terminaran acordando que contra viento y marea Cerrón se incorpore a una cartera ministerial que le dote o que le ofrezca de inmunidad”, precisó.

CONTEXTO

Como se recuerda, la jueza July Baldeón informó que dará a conocer este miércoles 14 de julio, a las 9 a.m., su resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 20 de los 38 investigados por el caso los Dinámicos del Centro.

“Me tomaré esta tarde para poder concluir con los últimos procesados (…) Vamos a expedir la resolución el día de mañana a la misma hora, nueve de la mañana”, refirió la magistrada Baldeón al culminar con la sesión.

Los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. A esto se suma la apertura de otra investigación por presunto lavado de activos.