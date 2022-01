Vladimir Cerrón: Para la derecha, ninguna entrevista ha sido buena, tratan de minimizar al presidente

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón, secretario general y fundador de Perú Libre, se pronunció por las críticas que viene recibiendo el presidente Pedro Castillo, a raíz de la reciente entrevista que ofreció el jefe de Estado para la cadena internacional CNN. Según indicó el exgobernante de Junín, la derecha “no está acostumbrada al estilo del presidente”.





“Para la derecha, ninguna entrevista ha sido buena, tratan de minimizar al Presidente, no están acostumbrados al nuevo estilo del gobernante y, cuanto más lo expresan, evidencian el dolor de haber perdido la influencia de antaño que hizo posible el triunfo del rondero”, señaló Cerrón en su cuenta de Twitter.

Como se conoce, tal y como lo dijo en Exitosa, el jefe de Estado indicó -en diálogo con CNN en español- que no había sido preparado para ser presidente de la Nación y señaló que continuará aprendiendo mientras dura su gobierno.

“[‘El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente’] Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, al mundo y América Latina. […] Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, respondió el mandatario al periodista Fernando del Rincón.

Tras ellos, diversos legisladores de las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País arremetieron contra Castillo Terrones.

