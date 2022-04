¡Atención! Este martes, Vladimir Cerrón, secretario general y fundador de Perú Libre, señaló que la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso en el que plantea una consulta popular para ver si se convoca o no a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución no es un pedido de él, sino del pueblo que hace más de 15 años viene solicitando esto.

“Este es un pedido que hace el pueblo hace más de 15 años. Yo tampoco creía en una necesidad de un cambio total de la Constitución hasta aquel entonces. Sin embargo, poco a poco fui entendiendo que esta es la piedra angular del cambio en el Perú”, indicó Cerrón en diálogo con Canal N.

El exgobernador de Junín añadió que este cambio se reforzó cuando tuvo contacto más cercano con los pueblos y las comunidades. “Vi la realidad de las empresas mineras, los gastos que declaraban, incluso hay empresas que se niegan a declarar utilidades, lo mantienen en secretismo en complicidad con el gobierno. Decidimos coger esto como una bandera de lucha. En el país no habrá ningún cambio si no se cambia la Carta Magna”, añadió.

En otro momento, el líder del partido de gobierno acotó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, no estaba aplicando en su gestión medidas de izquierda y que recién en estas semanas “había vuelto al camino correcto”.

“El gobierno estaba desmoronándose porque estaba aplicando el programa perdedor, el del neoliberalismo. Castillo no ha aplicado ninguna medida de izquierda. No se ha renegociado contratos, no se ha procedido a la nacionalización de recursos estratégicos. Recién ha tomando el rumbo de cumplir la palabra respecto a la asamblea constituyente. Creo que el pueblo ahora tiene un motivo de lucha y motivo de respaldo. Lo vamos a seguir apoyando”, aseveró.

