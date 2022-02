Vladimir Cerrón: La obsesión golpista no tiene límites, no permiten que un provinciano pueda conducir este país

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó hoy que los partidos políticos de oposición, representados en el Congreso, aún no asimilan que “un provinciano” asuma las riendas del país y, por ese motivo, quieren despojar del cargo al presidente Pedro Castillo por sospechas no corroboradas.





También te puede interesar: Mirtha Vásquez a Pedro Castillo: El país merece una explicación, le reitero: ¡cumpla su palabra!

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador regional de Junín se pronunció sobre el testimonio filtrado de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien habría acusado al jefe de Estado de liderar una organización criminal desde Palacio de Gobierno.





“La obsesión golpista no tiene límites, no permiten que un provinciano pueda conducir este país, se le quiere despojar del cargo por sospechas no corroboradas”, escribió en Twitter.

La obsesión golpista no tiene límites, no permiten que un provinciano pueda conducir este país, se le quiere despojar del cargo por sospechas no corroboradas. Evidente el prejuicio a lo andino que se quiere enmascarar de lucha anticorrupción, liderada por los corruptos del país. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 28, 2022



Afirmó que, detrás de la lucha anticorrupción que encabezan “los corruptos del país”, se esconde un evidente “prejuicio a lo andino”.

También te puede interesar: Cecilia García: “Castillo debe renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”

“Evidente el prejuicio a lo andino que se quiere enmascarar de lucha anticorrupción, liderada por los corruptos del país”, acotó.

En otro tuit, publicado ayer, el líder del partido oficialista expresó su respaldo al presidente Pedro Castillo, acusado de estar involucrado en presuntos actos de corrupción.

“El partido y nuestra bancada están firmes para defender al gobierno popular legítimamente constituido, duros contra los golpistas, preparados para la resistencia popular en los fueros y las calles”, tuiteó aquella vez.

“¡En esta lucha no hay boleto de regreso, se triunfa o se muere!”, acotó.

Otras noticias en Exitosa: