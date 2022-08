Vladimir Cerrón: El Estado tiene mecanismos “para hacerse respetar” y si no los cobra ya es “por otro motivo”

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que el Estado tiene mecanismos tributarios, fiscales, entre otros, “para hacerse respetar” y si no los cobra es “por otro motivo”.

Agregado a ello, el exgobernador regional de Junín resaltó que el Estado es “el monopolio de todos los monopolios” y que “nadie vive” sin él.

“El Estado es el monopolio de todos los monopolios, nadie vive sin el Estado, nadie. Tiene mecanismos tributarios, fiscales, concesionarios, intervencionistas, jurídicos, mediáticos, militares, etc., para hacerse respetar, si no los cobra ya son por otro motivo. ¡Adelante!”, expresó Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación de Vladimir Cerrón surgió como respuesta a un pronunciamiento previo del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en la cual el mandatario anunció que se cobrarán “las deudas” de los S/ 30 mil millones que “las grandes empresas le deben al pueblo” y, además, afirmó que a estas “no les gusta” que les cobren deudas históricas, así como que no se “haya sometido a sobornos ni chantajes”.

Vamos a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo. No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos, ni chantajes. (6/6)#SiempreConElPueblo

