Vladimir Cerrón denunció que manifestantes atentaron contra su vivienda en Huancayo

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, denunció que un grupo de 10 personas atentó contra su vivienda en Huancayo, durante las fuertes manifestaciones que se vienen realizando en el marco del paro de transportistas y agricultores.

“El lumpen proletario, como clasificara Marx, ha ido a violentar mi casa. He alcanzado al Comandante General de la PNP, Gral. Vicente Tiburcio Orbezo, la identificación de los diez delincuentes, espero sea diligente en su captura”, señaló Cerrón Rojas en su cuenta de Twitter.

El lumpen proletario, como clasificara Marx, ha ido a violentar mi casa. He alcanzado al Comandante General de la PNP, Gral. Vicente Tiburcio Orbezo, la identificación de los diez delincuentes, espero sea diligente en su captura. pic.twitter.com/uaRU5ZmT0T — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 2, 2022

Cabe indicar que Huancayo viene siendo el foco central de las protestas de los transportistas y agricultores. Incluso, se han registrado saqueos y ataques a entidades públicas. Debido a ello, números personal PNP protagonizó enfrentamientos contra los manifestantes que dejó el saldo de, por lo menos, una veintena de heridos.

ANUNCIAN TREGUA DE 5 DÍAS CON SECTORES DE AGRICULTURA Y TRANSPORTE

Durante el sexto día del paro de transportistas y agricultores, el ministro Roberto Sánchez anunció -tras entablar mesa de diálogo con los manifestantes e informar una serie de medidas- que llegó a un acuerdo de 5 días de tregua con el sector agrario y que el sector transporte levantará el paro.

“Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspension ISC a combustibles (6 meses). Eliminación temporal IGV a pollo, fideos, harina arroz”, indicó el titular del Mincetur mediante su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que se había suscrito un con los agricultores una tregua del paro por 5 días. “Es contundente el acta lograda con los transportistas de carga pesada para que liberen la carretera”, añadió.

“Hay de un grupo de dirigentes; unos representan una u otra organización. Esto es un punto de partida para dialogar con otros sectores”, explicó el ministro tras ser consultado por las pocas firmas que estaban incluidas en las actas.

DIRIGENTES NIEGAN ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Previo al anuncio del Gobierno, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de algunos dirigentes presentes en la zona, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

