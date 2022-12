Vladimir Cerrón: Creen que reparando económicamente a deudos de fallecidos en protestas van a comprar su silencio

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió a los ciudadanos fallecidos durante las violentas protestas registradas recientemente en el país y afirmó que “en el neoliberalismo creen” que entregándole un beneficio económico a los deudos lograrán “comprar su conciencia y silencio”.

Agregado a ello, el líder del partido del lápiz dijo que fueron 28 los manifestantes “asesinados” por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Fuerzas Policiales (FF. PP.); y consideró que los parientes de dichas víctimas buscan “la reparación histórica” de sus memorias, lo que implicaría materializar los objetivos por los que lucharon.

“En el neoliberalismo creen que reparando económicamente a los deudos de los 28 asesinados, por las FF. AA. y FF. PP., van a comprar su conciencia y su silencio. Ellos buscan la reparación histórica de sus memorias, eso implica hacer realidad los objetivos por lo que lucharon“, publicó el también exgobernador regional de Junín en su cuenta oficial de Twitter.

En el neoliberalismo creen que reparando económicamente a los deudos de los 28 asesinados, por las FFAA y FFPP, van a comprar su conciencia y su silencio. Ellos buscan la reparación histórica de sus memorias, eso implica hacer realidad los objetivos por lo que lucharon. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 26, 2022

También te puede interesar: Jorge Montoya: Algunos usan fallecimientos para colocarse del lado de manifestaciones de manera poco ética

Bellido propone beneficio económico a deudos

El congresista Guido Bellido presentó un proyecto de ley que busca otorgar un beneficio económico a favor de “las personas lesionadas y de los herederos legales de las personas fallecidas producto de la represión policial y militar” en las últimas movilizaciones sociales.

El legislador señala que el Estado debe atender a la población afectada. No obstante, recalcó que este subsidio no tendría naturaleza reparatoria ni resarcitoria. Es decir, que no tendrá implicancia en la determinación de responsabilidad civiles o penales de los efectivos de las fuerzas del orden.

El proyecto de ley 03811/2022-CR indica que el primer bono, equivalente por la suma de tres remuneraciones mínimas vitales (S/ 3 075), se entregará por única vez a las víctimas declaradas con invalidez temporal.

Para las víctimas con invalidez permanente, se propone un bono mensual equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (S /2, 050) de forma permanente.

En tanto, los herederos de los fallecidos también recibirán un bono mensual equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (S /2, 050).

El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En caso de ser aprobado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá aprobar una lista de personas beneficiarias mediante resolución del titular del pliego.

Otras noticias en Exitosa