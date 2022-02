Vladimir Cerrón considera que la OTAN es responsable de conflicto entre Rusia y Ucrania

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fiel a su estilo generó polémica al manifestarse sobre el conflicto que se viene suscitando en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, señalando que la estructura montada por Estados Unidos a traés de la OTAN, tiene mucho que ver en los actuales acontecimientos en dicho territorio.





“La crisis en Ucrania es consecuencia de mantener la estructura militar de la OTAN que no es más que la máquina bélica de Norteamérica y Europa; que tenía vigencia por existir la URSS. Más de dos décadas no existe la URSS, pero la OTAN sigue colonizando”, se lee en la publicación emitida desde las redes sociales del político nacional, donde señala que al no existe la Unión Soviética como tal, no debería existir la OTAN.

También puedes leer: Lapadula sobre invasión de Ucrania: “Brindo toda mi solidaridad a quienes viven de cerca el horror de la guerra”





En tanto el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, mostró su postura ante el conficto en territorio ucraniano. “La guerra nunca es la solución. Somos de la cultura de la paz. Bolivia es pacifista y antiimperialista. Condenamos el intervencionismo de EE.UU para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de EEUU contra países soberanos”, agregó.

Por otra parte la parlamentaria de Perú Libre, Elizabeth Taípe Coronado, utilizó sus redes sociales para mostrar su posición ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. “Ante la situación actual que se vive entre Ucrania y Rusia, hago un llamado de unidad de paz entre ambas naciones”, se lee en el comunicado de la legisladora siendo de las pocas personas del partido de gobierno en manifestarse sobre la situación que se vive en Europa del Este.

Más en redes sociales