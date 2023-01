El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que la bancada de su partido no participará de la ronda de diálogo convocada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con miras al día en que se votará la confianza, el 10 de enero.

Asimismo, explicó las razones por las cuales no se reunirán con el premier, entre ellas, porque consideran que la asunción de Dina Boluarte como presidente de la República como un “golpe de Estado congresal-militar” y califican de “usurpador” al actual gabinete ministerial.

“Perú Libre no acudirá a invitación de Otárola por 4 razones: la Asamblea Nacional del Partido así lo concluyó; rechazamos el golpe de Estado congresal-militar; no negociamos con un Gabinete usurpador; y no legitimamos al cogobierno fujimorista de facto“, escribió mediante su cuenta de Twitter.

Así lo indicó en respuesta a la invitación de Alberto Otárola. “El deseo del Gobierno es dialogar especialmente con quienes discrepan con nosotros. Aquellos que adelantaron opinión y señalaron que no darían la confianza, a ellos les tendemos la mano”, señalo en otra ocasión.

Anteriormente, ya había informó a través de sus redes sociales que la Asamblea Nacional Extraordinaria determinó que la bancada de su partido político no le otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Alberto Otárola, esto porque consideran que es producto de un “golpe de Estado parlamentario“.

“La Asamblea Nacional Extraordinaria acordó que la bancada parlamentaria Perú Libre no otorgará el voto de confianza al Gabinete Otárola, al ser producto del golpe de Estado parlamentario“, escribió el líder del partido del lápiz en su cuenta oficial de Twitter.

