Vladimir Cerrón afirma que Perú Libre tendrá una posición “antigolpista” contra el Ejecutivo o el Legislativo

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, precisó que su partido se ha decantado por adoptar una posición “antigolpista” ante el Poder Ejecutivo o Legislativo, en consideración del nuevo escenario político que se ha generado luego de la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, al partido del lápiz, el pasado jueves 30 de junio.

También te puede interesar: ATU: Metro, Metropolitano y corredores funcionarán con normalidad durante paro de transportistas

El neurocirujano apuntó a que el grupo político no estará detrás de cualquier acción que derive una vacancia hacia el jefe de Estado en vigencia, ni tampoco una que culmine con el cierre del Parlamento nacional, pues eso sería no respetar la decisión tomada por la ciudadanía.

“Nuestra crítica siempre es constructiva, no hay crítica destructiva. La crítica es una hermosa herramienta y siempre es constructiva por antonomasia. No somos partícipes del cierre congresal, porque así sea de composición derechista mayoritaria, es lo que ha elegido el pueblo y debemos respetar. No podemos agitar, por un lado, al golpismo, cuando, por otro lado, estimulamos el cierre del Congreso, que también sería un golpe”, dijo Cerrón en entrevista con diario Uno.

Asimismo, el fundador del expartido oficialista declaró sobre la determinación que tienen sus integrantes para cumplir los programas planteados por el grupo congresal, por lo que no representarán una “oposición al pueblo, sino quizá al oficialismo de manera parcial”

Aunque eso no implique, según sus declaraciones, que se realice alguna concertación con partidos de derecha o de centro para buscar un adelanto de elecciones, que implicaría destituir del cargo a Pedro Castillo, pues tiene claro que “si (los ciudadanos) eligieron a un gobierno ejecutivo o parlamento por cinco años, se debe cumplir el mandato y punto”.

Finalmente, el fundador de Perú Libre indicó que el mandatario “fue un buen candidato, pero, hasta el momento, un mal presidente”, además lo llamó “desagradecido” por no reconocer debidamente “lo que hizo” el partido por él, ni por los “congresistas tránsfugas”, en referencia al Bloque Magisterial.

“Por supuesto, ese fue el mensaje que dio, agradece, pero a la vez es desagradecido. No reconoce que sin Perú Libre ni él ni los tránsfugas congresistas serían nada. Es expresión de lo que en Cuba se le dice la autosuficiencia insuficiente”, dijo el secretario general.

Más noticias en Exitosa: