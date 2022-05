Vladimir Cerrón afirma que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que en el país no habrán reformas si es que no se cambia la Constitución. Aseguró que esta modificatoria se llevaría a cabo a través de una vía pacífica o “no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, dijo el pasado 3 de mayo de este año en un evento partidario en el distrito de Carabayllo.

En otro momento, Cerrón Rojas indicó que la actual Carga Magna instauró un “terrorismo de Estado” debido a que, según detalló, más del 40% de las muertes a causa del Conflicto Armado Interno fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas.