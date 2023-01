Vladimir Cerrón a Montoya: Es uno de los responsables de la crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó de “golpista” al congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, y lo señaló de ser “uno de los responsables” de que se hayan desatado las protestas en el país.

Agregado a ello, el líder del partido del lápiz afirmó que la ciudadanía tiene justa razón para reclamar se respete la voluntad popular, así como también señaló que el pueblo no avala usurpaciones y “no está dispuesto a retroceder”.

“Usted es uno de los responsables de esta crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama respeto a la voluntad popular, no avala usurpaciones y no está dispuesto a retroceder, peor cuando dice que pretende quedarse los cinco años ¡Disparar al pueblo, solo en el fascismo!”, escribió Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

"Usted es uno de los responsables de esta crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama respeto a la voluntad popular, no avala usurpaciones y no está dispuesto a retroceder, peor cuando dice que pretende quedarse los cinco años. ¡Disparar al pueblo, solo en el fascismo!"

Cabe señalar que el pronunciamiento de Vladimir Cerrón se dio luego que el parlamentario de la bancada celeste expresó su posición a favor de que las Fuerzas del Orden estén autorizadas a disparar y, además, advirtió que “los terroristas” no disminuirán la presión.

“Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las Fuerzas del Orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso el continuar así. Ellos, los terroristas, no van a bajar la presión por el contrario la van incrementar, esto no es un reclamo sindical esto es una asonada terrorista para la toma del poder“, publicó Montoya Manrique en Twitter.

"Ellos, los terroristas, no van a bajar la presión por el contrario la van incrementar, esto no es un reclamo sindical esto es una asonada terrorista para la toma del poder."

