Vizcarra sobre presunta violación grupal en Surco: “Rechazo este condenable hecho”

Esta tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra expresó su rechazó tras referirse a los cinco sujetos acusados por violación sexual a una joven de 21 años, hecho ocurrido el pasado domingo en el distrito de Surco.



“Es un hecho imperdonable, lamentable, que no creo que nadie pueda tolerar. Como padre, como hombre, como ciudadano expreso mi profundo rechazo a este condenable hecho (…) No, que a la chica le gusta la diversión, que la chica había tomado, no se dan cuenta de lo que está hablando”, sostuvo el mandatario desde Palacio de Gobierno para presentar el diseño de la Política Nacional de Transformación Digital.

Es ese sentido, Vizcarra señaló que espera que se impongan las sanciones más drásticas contra este tipo de hechos. La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, tiene las indicaciones para establecer un permanente contacto con la familia de la presunta víctima, con el objetivo de brindarles un soporte legal y emocional con la consejería psicológica.

También puedes leer: La Libertad| Por primera vez en siete meses no se registraron muertos por la Covid- 19

“La madre de la víctima es abogada, y ella misma está asumiendo la defensa legal de su hija, sobreponiéndose al profundo dolor que le ha ocasionado esta situación”, recordó el jefe de Estado, quien calificó de inaceptables los argumentos del abogado de los acusados.

La defensa legal de los presuntos violadores señaló a la víctima como una mujer que le gusta la diversión y que había tomado. “No se da cuenta (el abogado de los presuntos violadores) de lo que está hablando. Cada cosa que dice y manifiesta es un agravante”, refutó.

“En nuestras casas hablemos de esto con nuestros hijos. Estos ya no son temas vedados, hay que hablar desde niño para decir lo importante que es respetarnos entre nosotros”, reflexionó.

Más en Exitosa