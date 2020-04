Vizcarra sobre indultos: Nos critican los que, sin pandemia, ni crisis, liberaron a narcotraficantes

Durante el día 45 del estado de emergencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra se pronunció sobre quienes podrían recibir el indulto humanitario, con el fin de evitar que se propague el coronavirus en el Perú.

Vizcarra señaló que más de tres mil reos podrían recibir indultos para evitar que la COVID-19 se propague. “Mujeres que están gestando y que tienen niños menores y están reclusas. Personas de edad avanzada o enfermas. Personas con sentencia que venza en uno o dos meses. Esos casos se justifican su salida. Ahora por el hacinamiento, creen que vamos a liberar feminicidas, violadores. ¿Vamos a permitir que salgas? Este Gobierno no lo va a permitir”, aclaró.

Luego, el presidente respondió a quienes critican esta medida. “No nos acordamos que hace poco, hubo cantidad de indultos de narcotraficantes y sin pandemia, ni nada. Puertas abiertas para los narcotraficantes. Muchos de ellos (los que fueron Gobierno) nos critican ahora. Muchos que estuvieron a cargo del INPE, nos critican. Estamos en emergencia y tenemos que ver el problema de los penales. Nos preocupan todos los reos, como también nos preocupan los 32 millones de peruanos. Vemos por todos”, señaló el mandatario.

“Por favor no se aprovechen de la coyuntura. Vienen dar lecciones de comportamiento, los que tuvieron hace poco la responsabilidad y no hicieron nada, y sin crisis ni epidemia, ni estado de emergencia. Lo poco que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían. Eso no va a ocurrir en este Gobierno”, aclaró Vizcarra Cornejo.

Luego, agregó que el Gobierno lamenta las muertes de los reos. “Son seres humanos y merecen todo nuestro respeto. Condolencias a los familiares de las personas privadas de su libertad que han fallecido en los motines. Esto nos obliga a ser más cuidadosos en el actuar sobre los penales”, concluyó.