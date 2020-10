Vizcarra sobre caso Richard Swing: Insistiré a la fiscalía para declarar ahora y no cuando acabe mi mandato

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que insistirá al Ministerio Público para dar su declaración en torno a la contratación de Richard Swing en el Ministerio de Cultura y no esperar hasta el término de su mandato el próximo 28 de julio en el 2021.



Durante una visita al Centro de Atención Autorizado del Bono Familiar Universal, en el Colegio Fe y Alegría, de Villa El Salvador, el mandatario recalcó que está dispuesto a responder y brindar toda la información a la fiscalía para esclarecer el caso, ya que como servidor público tiene la firme voluntad de colaborar en todas las investigaciones.

“Para qué esperar tanto tiempo, insistiré con la fiscal de la Nación, respetando la independencia de poderes, para que en el tiempo más breve que crea conveniente, ir y dar todas las explicaciones que demuestren con absoluta claridad, que no hay ningún delito o irregularidad en este procedimiento”, manifestó el presidente.

Descartó además que exista alguna obstrucción a las investigaciones, ya que se abrieron las puertas de Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades a los fiscales para que hagan las diligencias correspondientes. Asimismo, se respondieron nueve veces los requerimientos de información.

El jefe de Estado reiteró que este caso debe aclararse porque es necesario seguir enfocados en asuntos realmente importantes para el país como es la salud de los peruanos, los bonos universales para las familias afectadas por la pandemia, la campaña de vacunación y el trabajo diario y descentralizado de los ministros de Estado para atender las necesidades de la población.

Presidente @MartinVizcarraC: Hice formal una voluntad que tengo como servidor público: no esperar terminar mi mandato el 28 de julio para hacer mi declaración. Daré las explicaciones que demuestren con claridad que no hay delito. Me pongo a disposición de las investigaciones.

— Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 10, 2020