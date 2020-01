Vizcarra señala que tres legislaturas son suficientes para concluir reformas

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que confía en que los 130 nuevos congresistas que se elegirán hoy serán conscientes de la importancia de la reforma política y reforma judicial, debido a que son varias las agrupaciones políticas que han indicado en sus propuestas que ellas deben ser vistas con prontitud.

“Tengo la plena confianza que vamos a trabajar buscando consensos. He escuchado la propuesta de la mayoría de los postulantes al Congreso que quieren concluir la reforma política y el sistema de administración de justicia, que son planteamientos que hemos hecho y que ya se avanzaron en el anterior Congreso, con tropiezos, pero se ha avanzado, no estamos comenzando de cero”, indicó

En ese sentido, el mandatario desde Moquegua sostuvo que el año y medio de este nuevo Parlamento es una ventaja, debido a que todos los esfuerzos se dirigirán a concluir con las reformas.

“Además, hay una ventaja. Muchos dicen que este Congreso solo tiene un año y medio de tiempo para asumir sus funciones, pero es una ventaja porque al ser un tiempo limitado se va a poner el máximo esfuerzo para obtener resultados. Hay tres legislaturas (dos en 2020 y una en 2021). Tres legislaturas son suficientes para concluir estas reformas que son necesarias para el país”, añadió.

Asimismo, al ser consultado sobre su opinión respecto a la cantidad de personas que aún no deciden por quién votar, Martín Vizcarra exhortó a la población a que “no dejen que otros decidan por uno”.

“Un gran porcentaje de los ciudadanos decide su voto en la última semana o toma su decisión el mismo día, y no es que ocurra ello en esta elección en particular, ocurre en todas la que hemos tenido; entonces, yo creo que en lo que es asistencia a las votaciones y cantidad de votos nulos o viciados, van a estar dentro de los parámetros que han ocurrido en las anteriores elecciones. (…) Hay una variada opción de partidos y dentro de los partidos hay candidatos para que elijan; hagan efectivo su derecho al voto, no dejen que otros decidan por uno, analicen bien”, enfatizó.