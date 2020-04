Vizcarra: Se ha logrado repatriar 10 mil compatriotas durante la pandemia del coronavirus

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo referencia sobre los peruanos que se quedaron varados en el extranjero debido al Estado de Emergencia por el avance del coronavirus.

El mandatario precisó que alrededor de 10 mil peruanos regresaron al país, desde que el Gobierno decidiera cerrar las fronteras por la emergencia sanitaria.

“Lo hemos hecho a través de un procedimiento que no genere un riesgo en la salud del país. Así que han venido pero a cuarentena”, agregó Martín Vizcarra, quien recordó que los connacionales cumplen cuarentena en ubicaciones que están bajo control. “Mientras que no cumplan sus 15 días no podrán regresar a su domicilio”, sostuvo el jefe de Estado.

Hoy jueves se elevó a 12 491 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, mientras que 108 977 personas dieron negativo.A la fecha, se tienen 1,277 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 169 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Y del total de casos positivos que cumplieron su período de aislamiento domiciliario, 6,120 ya se encuentran con alta.

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 9 107. Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (1008), Lambayeque (571), Loreto (412), Piura (233), La Libertad (193), Ancash (171), Arequipa (111), Cusco (109), Ica (106), Tumbes (85), Junín (79), Ucayali (49), San Martín (47), Huánuco (42), Amazonas (23), Ayacucho (23), Cajamarca (22), Apurímac (22), Moquegua (21), Madre de Dios (19), Tacna (14), Pasco (11), Huancavelica (11) y Puno (02).