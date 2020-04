Vizcarra: Quedan dos semanas de cuarentena y el objetivo es reducir los contagios por covid-19

El presidente Vizcarra exhortó a la población acatar las medidas impuestas por el Gobierno e invitó a cambiar hábitos con referencia a las aglomeraciones en el mercado, ya que en las próximas semanas debemos reducir el índice de contagios por coronavirus.

“Nos quedan dos semanas más de esta cuarentena para tener una curva en decrecimiento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero el objetivo se va a lograr si tú, ciudadano, todos colaboramos. La vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento. Seamos solidarios”, explicó desde el hospital San Isidro Labrador, en Ate.

“Las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarlas. No podemos seguir teniendo este tipo de aglomeraciones. Si no cambiamos ello, no vamos a lograr el objetivo. Así como estamos aquí poniendo 300 camas más para las personas que se infecten con la COVID-19, queremos que ustedes también se esfuercen”, continuó.

Finalmente, el mandatario reconoció lo difícil que es mantenerse en aislamiento social pero que los esfuerzos valdrán la pena al conseguir ganar la lucha contra el coronavirus. “De qué valdrían seis semanas de aislamiento en nuestras casas si finalmente por unos cuantos irresponsables no logramos el objetivo. Tenemos la seguridad que lo podemos lograr, pero necesitamos de tu apoyo”, agregó.