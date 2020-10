Vizcarra niega pagos de Obrainsa: “Quieren intimidarme para que no hable de Odebrecht”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó haber recibido un millón de soles de parte del consorcio Obrainsa – Astaldi en relación a la obra Lomas de Ilo en 2013 , cuando era gobernador regional de Moquegua; hecho que le imputa un aspirante a colaborador eficaz del caso “Club de la Construcción”.



También te puede interesar: Pedro Chávarry sobre cuestionamientos contra Vizcarra: “Dios pone todo en su lugar”

“Lo niego categóricamente, absolutamente, una sola prueba, una prueba”, dijo esta mañana durante la supervisión de una jornada de vacunación en El Agustino.

En esa línea, el mandatario cuestionó que el tema se exponga ante la opinión pública en medio de su cuestionamiento hacia la demora en las investigaciones por los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

También te puede interesar: Vizcarra sobre caso Richard Swing: Insistiré a la fiscalía para declarar ahora y no cuando acabe mi mandato

“No es extraño que cuando hablo sobre la lucha contra la corrupción, de inmediato, vienen estos tipos de titulares, ¿pretenden que no toque a Odebrecht o que no combata la corrupción? Después daremos las explicaciones del caso cuando se requiera”, manifestó el jefe de Estado.

En ese contexto, el presidente reiteró su compromiso de lucha contra la corrupción, que propuso desde el primer día de su gobierno. Consideró que – a través de estas acusaciones – intentarían intimidarlo y vacarlo.

“He dicho que siempre daré la cara, no me corro, seguiré luchando contra la corrupción, ¿creen que con esto me van a doblegar?, están muy equivocados, asumo cualquier consecuencia de mi combate contra la corrupción y vamos a seguir trabajando en ese sentido”, afirmó.

Por último, Vizcarra negó también tener una amistad con Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa, y – a la vez – pidió investigar las once obras reconocidas en las que ha estado inmersa la corrupción.

También te puede interesar: