Vizcarra: “Las empresas deben implementar protocolos y asegurar el bienestar de sus trabajadores”

Este martes, el presidente Martín Vizcarra en su habitual mensaje a la Nación frente a la propagación del coronavirus en Perú, instó a todos los sectores, empresarial, económico y político, a ceder y a lograr consensos para que el país se recupere.

“Después de la cuarentena necesitaremos el apoyo de todos, y todos debemos de ceder algo. Si no aprendemos la lección y queremos que todo empiece manteniendo los mismos privilegios que antes teníamos, no vamos a poder llegar a una tercera etapa que es hacia la recuperación del país.”, comentó el presidente de la República.

En ese sentido, destacó que, en una primera etapa, tras una serie de medidas implementadas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia, tanto en los aspectos de salud, económico, educativo y social, para enfrentar el coronavirus, se llegará a una fase donde el diálogo y el consenso entre sectores será vital para reconstruir el Perú.

“Necesitamos dialogo político, económico, empresarial y laboral. Un mayor esfuerzo de diálogo y entendimiento para que, poquito a poco, podamos echar a andar este gran país que tenemos. Tenemos que alcanzar consensos. En esa etapa, las empresas y todos tienen que colaborar, nadie puede quedarse viendo desde el balcón lo que sucede, todos debemos contribuir.”, resaltó.

El mandatario incidió que, al llegar a una segunda fase que es de la postcuarentena, se deben generar las condiciones necesarias para salir de la “hibernación” para llegar al 2021 con un estado de mediana normalidad. En esta etapa- después del 26 de abril- detalló que se evalúa el reinicio de ciertas actividades, pero de manera gradual, eliminando toda posibilidad de concentraciones, velando prioritariamente por la seguridad y salud de las personas. “Las empresas deben implementar protocolos y asegurar el bienestar de sus trabajadores.”, agregó.

El jefe de Estado explicó que tras el periodo de postcuarentena, se inicia una tercera etapa, que empieza el primer trimestre del 2021, donde habrá la necesidad de desarrollar grandes cambios estructurales, que involucran reformas de salud, laboral, energética, económica y social.

“Será un año de cambios estructurales. Tenemos que aprender la lección de no haber estado preparados como país. No es posible que haya un porcentaje de la población que no esté incluido en el sistema financiero, que no tenga DNI electrónico y que no aprovechemos las herramientas del mundo moderno. Pero cada crisis es una oportunidad de mejora.”, apuntó.

Agregó que se debe trabajar en un nuevo enfoque, pensando en la salud y en la educación como aspectos prioritariamente necesarios. “Estamos sufriendo por no haber valorado lo más importante”.

Al respecto, el presidente Vizcarra ratificó su compromiso de llevar adelante las próximas elecciones generales de abril del 2021 y reiteró que no será candidato presidencial.

Cifras

El mandatario informó que sólo ayer se realizaron 15 mil pruebas, y a la fecha se han superado las 100 mil en el Perú. Precisó que se han muestreado a 102 mil 216 personas, de las cuales, 91 mil 913 resultaron negativas, y 10 mil 303 positivas. De los casos diagnosticados, están en hospitales 914 pacientes, 132 en la unidad de cuidados intensivos.

Al respecto, el jefe de Estado resaltó que ningún país en la región alcanza a efectuar la misma cantidad de pruebas. “Colombia, Argentina y Brasil, que nos superan en tamaño poblacional, tienen menor cantidad de personas muestreadas.”, dijo.

Medidas

El presidente Vizcarra informó que hoy se emitió el Decreto Legislativo que impone multas a quienes incumplen con las medidas del Estado de Emergencia, así como una norma que establece el control y supervisión de las personas con coronavirus que permanecen en sus domicilios siguiendo el tratamiento.

“El 15% de todos los infectados que requieren mayor atención están en hospitales y, en algunos casos, en cuidados intensivos. Pero también es importante hacer el seguimiento de los casos que no necesitan hospitalización, pues es donde se requiere de una actitud responsable del paciente para evitar que siga contagiando.”, asintió.

Además, mencionó que, a través de un Decreto Supremo se transferirán 21 millones de soles adicionales para la Contraloría, orientados al desarrollo de labores de control concurrente y simultáneo al sector público en esta etapa de emergencia. Este monto se suma a los 10 millones de soles transferidos en una primera etapa.