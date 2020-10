Vizcarra sobre Halloween: “Padres de familia, no expongan a sus hijos”

Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra realizó una conferencia de prensa en la cual dio nuevos alcances de las medidas tomadas en la lucha contra la pandemia del COVID-19.







El mandatario precisó que las cifras COVID-19 están disminuyendo, por lo que instó a la población a continuar respetando las medidas y disposiciones establecidas. En esa línea, se refirió a la celebración del Halloween y pidió a los padres de familia a no sacar a sus hijos a pedir dulces.

“Tenemos el día de la canción criolla, tenemos la celebración del Halloween, una costumbre que no es nuestra, pero que muchas personas lo celebran. Por favor, señora o señor padre de familia, no expongan a sus hijos a que salgan como lo hicieron el año pasado, a recorrer la manzana”, indicó el jefe de Estado.





Luego añadió que ya llevamos 7 meses en estado de emergencia y no sería ilógico echar a perder todo ese esfuerzo por un día de celebración. “Por una costumbre, por una celebración no echemos toda la labor que hemos realizado. Después de 7 meses, con dos meses de mejora en todos los indicadores, no podemos prender la chispa (del COVID-19) nuevamente”, agregó.

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, exhortó a la población peruana a festejar desde casa, a través de las plataformas virtuales, las festividades del ‘Día de la Canción Criolla’ y ‘Halloween’.

“Durante este fin de semana, muchos de nuestros niños van a querer salir de casa para buscar caramelos o buscar algún momento de alegría. Sin embargo, es muy importante que no corramos riesgos, nuestros niños pueden celebrar igualmente en la casa, pueden hacer reuniones a través de los medios digitales e intercambiar tarjetas a la distancia o disfrazarse dentro de la casa”, indicó

