Vizcarra habló sobre las familias en condición vulnerable que no fueron beneficiadas con el bono de S/. 760

En el día 22 del estado de emergencia, decretado por el Estado para hacerle frente a la crisis del coronavirus en el Perú, el mandatario Martín Vizcarra se pronunció sobre las familias en condición vulnerable que no han sido beneficiadas con el bono de 760 soles. Indicó que se actualizarán los padrones, y que quizás, este problema se debe a que hubo deficiencias durante el último censo.

El 60% de las familias en condición vulnerable ya hizo el cobro del bono económico. Sobre las que aún no lo han hecho, se recalcó que no se trata de falta de voluntad política. “El recurso existe, el dinero lo tenemos, el problema es la transferencia. Vemos en el padrón a un millón, de las tres millones de familias beneficiadas, que no tienen una cuenta en el banco (…) Queremos llegar al nivel en el que todos los hogares puedan tener su tarjeta de ahorro, para que en circunstancias como esta, el Estado pueda hacer la transferencia”, aseveró.

Si bien señaló que esta situación complica la tarea, Vizcarra manifestó que esto no quiere decir que no se vaya a realizar el apoyo. Agregó que en coordinación con el MIDIS y el MEF, se hará una revisión general del padrón de familias debido a que muchas no se han visto beneficiadas con el bono de S/. 760.

“En esta semana estamos definiendo que los hogares que no han sido incluidos en estos padrones, también puedan estarlo. Quizá fue por deficiencia en el último censo, que no se llegó a los lugares más alejados de las ciudades. Hay familias que viven en lo más alto de los cerros, en zonas de difícil acceso, pero eso no quiere decir que ellos dejen de ser peruanos. Si no llegó el Estado para censarlos, llegará ahora para atenderlos. Será complejo, pero estamos estudiando los mecanismos para hacerlo. El martes o miércoles estaremos haciendo el anuncio. Nadie puede quedarse afuera del apoyo solidario que como Estado queremos dar a las familias más vulnerables”.