Vizcarra espera que se “aplique todo el peso de la ley” sobre detenidos en Punta Negra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial que apliquen “todo el peso de la ley” al momento de investigar y procesar a las 124 personas que fueron detenidas en un hotel ubicado en la urbanización Costa Azul, en Punta Negra.

“Felicito a la policía que ayer, en un trabajo muy profesional, aquí en el sur chico de Lima, Punta Negra, hizo una intervención de más de 120 personas que ahora están precisamente detenidas en pleno proceso de investigación. Pedimos a las autoridades fiscales y judiciales que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas”, señaló el jefe de Estado.

Recordemos que, 124 personas fueron intervenidas la tarde del último domingo en un hotel ubicado en la urbanización Costa Azul, a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur, en Punta Negra. Este lunes, fueron trasladados desde Punta Negra hasta a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en el Cercado de Lima para continuar con las investigaciones.

En este sentido, el Jefe de Estado señaló que quienes tengan denuncias serán procesados y quienes no, pero no cumplan con los requisito que exige el Perú a los extranjeros serán deportados: “he dado la disposición para que, con celeridad, a las personas que no han cumplido con todas sus obligaciones migratorias y respetando la ley, según corresponda, que los extranjeros que han ingresado de manera ilegal, inmediatamente sean expulsados del país. Tenemos que proteger a los ciudadanos y actuar con firmeza”.