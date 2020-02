Vizcarra dice que demanda de Odebrecht “no tiene sustento”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que no existe “ningún sustento” para que la constructora brasileña Odebrecht demande al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, Ciadi, por el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de más de 7,000 millones de dólares que se encuentra paralizado hace más de cuatro años.

El mandatario dijo que la controversia de la constructora “no tiene ninguna justificación” y defendió la resolución del contrato para la ejecución del proyecto energético más grande del país, al indicar que se tomó esa decisión “con todo derecho y justificación”.

“Una demanda en la que nosotros no encontramos absolutamente ningún sustento, porque en ese momento, el 2017, las causas eran absolutamente imputables al contratista, no había cumplido con su compromiso en el cierre financiero. Vencido el plazo, con todo derecho y justificación, el Estado peruano caduca ese contrato. Ahora Odebrecht hace una demanda que no tiene para nosotros ninguna justificación”, sostuvo el mandatario en declaraciones a la prensa desde Arequipa.

El titular del Poder Ejecutivo se mostró confiado en que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) desestimará esta demanda y enfatizó que la defensa del Estado peruano se sostendrá en argumentos técnicos y morales, para salir airosos de la controversia arbitral.

“No dudamos que, adicionalmente a los argumentos técnicos van a haber, incluso, argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que ha habido irregularidades y corrupción en este proceso”, señaló el mandatario.

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra indicó que su Gobierno hará “prevalecer los intereses del Estado y lo que es mejor para el pueblo del Perú para lograr la culminación” del Gasoducto Sur Peruano pese a lo que decida la empresa Odebrecht.

Asimismo, recordó que la decisión de anular el proyecto Gasoducto Sur fue tomada en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, dijo tener la seguridad de que existen los argumentos necesarios para defender al Estado ante esta demanda “que estamos seguros de que cuando se presenten los sustentos no va a prosperar”.

Como se conoce, Odebrecht Latinvest S.A.R.L. –subsidiaria de la brasileña en Luxemburgo– presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Ciadi, solicitando una indemnización de 1,200 millones de dólares.

LA HISTORIA DE LA DEMANDA

En la solicitud de arbitraje realizada el 21 de enero de este año y registrada por el organismo el pasado martes 4 de febrero, la constructora Odebrecht plantea una indemnización a su favor de USD 1,200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero de 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.