Vizcarra aseguró que la capacidad de centros comerciales y restaurantes no pueden estar llenos

Ante el pedido de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) para una ampliación del aforo de hasta el 60% de su capacidad para la campaña navideña, el presidente Martín Vizcarra consideró un riesgo en medio de la pandemia de covid-19.







“Ahorita tenemos un aforo en los centros comerciales (de 50%), es decir, no pueden estar llenos los centros comerciales, no pueden estar llenos los restaurantes”, sostuvo Vizcarra en conferencia de prensa.

De ese modo, el mandatario pidió cautela para estos cambios y no apresurarnos ya que aún no estamos libres del virus. “Por ahí yo veo algunos gremios que están ejerciendo presión para que abramos todo como que todo fuera normal ¡Cuidado, mucho cuidado! No vaya a ser que por esta presión se ceda, se abra más de lo debido y después se tenga que cerrar nuevamente todo”, cuestionó.





Martín Vizcarra aseguró que el país se encuentra en buen camino, refiriéndose al descenso de la curva de cifras Covid-19 en el país, por lo que pidió al sector privado actuar de manera responsable a fin de continuar en la misma línea y no generar detonante para volver a caer en un proceso de reactivación, incluso puso como ejemplos algunos países de Europa.

“Países tan ordenados y con tan buen sistema de salud como Francia, como España, como Italia, Alemania, nuevamente están cerrando. Medidas extremas. Nosotros no queremos llegar a esa situación y por eso estamos poco a poco trabajando”, reflexionó.

En último martes, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, había adelantado que la ampliación del aforo en los centros comerciales solicitada por las empresas para las ventas por Navidad todavía se mantiene en evaluación. “En el Consejo de Ministros evaluamos semanalmente cómo se va desarrollando la pandemia y las facultades y la reactivación económica que se tiene que dar”, agregó.