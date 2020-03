Vizcarra anuncia que bono de S/380 lo recibirán 500,000 familias más

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el bono de 380 soles para familias en condiciones de vulnerabilidad durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), se otorgará a 500 mil hogares más de los 2 millones 700 mil que ya se habían anunciado.

En conferencia de prensa, el jefe del Estado, ratificó el compromiso del Gobierno de atender a las familias en estado vulnerable con la asistencia económica de 380 soles. Por ello, anunció que se extenderá este beneficio a otros 500 mil.

Al respecto, señaló que el padrón que actualmente se emplea y donde existen más de 2 millones 700 mil hogares registrados, tiene en su sistema a familias que no pertenecen a los grupos vulnerables, debido que, en algunos casos, los municipios no han realizado la actualización de datos correspondientes.

“Nuestro mayor esfuerzo es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Queremos que la mayor cantidad de personas en situación vulnerable accedan a este beneficio. El actual padrón no es perfecto, por ello, invocamos a las familias a no hacer el cobro si no lo necesitan. Son pocos los casos, que no superan al 1% de los registrados”, refirió.

Viajan a regiones

Por otro lado, el mandatario manifestó que una comisión mixta del Ministerio de Salud y Essalud está viajando a las regiones para evaluar la situación de la infraestructura del sector y así ampliar la cobertura de atención para pacientes con coronavirus a nivel nacional.

Precisó que en aquellas donde la capacidad instalada no es suficiente, se construirá una infraestructura temporal, en función a la población que posean. Dichos módulos- agregó- se implementarán para tener la misma cobertura y respuesta en todas las regiones