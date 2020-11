Vizcarra al Congreso: “Sustentaré que no procede un pedido de vacancia en estas circunstancias”

Atención. Este viernes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el próximo lunes irá al Congreso a defenderse, con razones y argumentos, para sustentar que procede un pedido de vacancia en estas circunstancias.







En una ceremonia de inauguración en la Villa EsSalud San Ignacio en la región de Cajamarca y supervisa la campaña de vacunación en dicha localidad, el jefe de Estado aprovechó para enviar un mensaje al Poder Legislativo, donde se presentará este lunes defendiéndose ante la posible moción de vacancia.

“El lunes estaré presente en el Congreso de la República para sustentar mi posición respecto al pedido de vacancia que se ha pedido contra el presidente de la República”, afirmó Vizcarra de forma tajante.





Asimismo, acotó que su presentación en el Pleno del Congreso, será un mensaje con argumentos y razones que harán entender a los parlamentarios que la vacancia no es una alternativa en medio del marco del estado de emergencia que atraviesa el país.

“Estaré el lunes, con razones y argumentos de forma y de fondo que van a sustentar claramente que no procede un pedido de vacancia en estas circunstancias”, puntualizó.

CONGRESO

Por otro lado, Vizcarra Cornejo trajo al recuerdo que días atrás mandó un adjunto al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, pidiéndole que se adelante su defensa para este viernes, pero que lamentablemente -para él- esta fue rechazada por la Mesa Directiva del Parlamento.

“Pedí que sea hoy día, pero respeto al Congreso que no aceptó el pedido. No hay tiempo que perder. Seguimos trabajando. Hoy quería estar en el Congreso, el Congreso dijo no, que sea el lunes. ¿Qué hago? Me voy a Cajamarca, a San Ignacio, a trabajar por ustedes”, manifestó.

