Vivian Olivos sobre posible moción de censura contra Alva: Perú Libre ha exagerado

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, se pronunció acerca de la moción de censura que presentará el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por los audios que fueron difundidos a través de los medios de comunicación, en donde habla acerca de la vacancia presidencial, la convocatoria a elecciones presidenciales y sobre las Fuerzas Armadas.

En esa línea, la legisladora consideró “exagerada” la postura del partido del lápiz al respecto y la decisión de presentar dicha moción en contra de la también congresista de Acción Popular en los próximos días.

“Me parece que han exagerado un poco, es una conversación. Hay audios más importantes como el de Zamir y de Pacheco, y otros audios. No creo que la presidenta del Congreso sea censurada. Yo creo que ya hemos tenido bastantes censuras en el Congreso que no han llegado a nada“, declaró la parlamentaria Olivos en entrevista con Canal N.

Asimismo, indicó que no votaría a favor de la reelección de Alva Prieto como presidenta del Congreso. “No es la única congresista. Ella representa a Acción Popular, que ha tenido bastantes desaciertos. Yo creo que no. Aparte no he escuchado en ningún momento que ella quiera reelección. Yo no votaría por ella”, dijo.

Además, aseguró que su agrupación parlamentaria no busca integrar la Mesa Directiva del Parlamento. “No queremos ser mesa. Creo que ya hemos sido muy hidalgos en dejar integrar la Mesa y en esta oportunidad tampoco”, sostuvo.

