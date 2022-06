Vivian Olivos sobre Pedro Castillo: “Tenemos un presidente que solo juega con el hambre de la población”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión Agraria del parlamento, Vivian Olivos, criticó duramente al presidente de la República, Pedro Castillo, señalando que únicamente prometió ayuda al sector agrario para su campaña política y ahora no soluciona el gran problema que presenta el sector con la escasez de fertilizante e insumos.

En plática con Karina Novoa, en ‘Informamos y Opinamos’, la diputada acusó de “mentiroso” al mandatario, entre otras cosas, por haber garantizado una nueva reforma agraria para el país, pero develó que ningún proyecto fue enviado hacia el Legislativo por parte del Gobierno. Además, lo llamó “blandengue”, por velar intereses de su partido político más que el de la nación.

“Tenemos un presidente que solo juega con el hambre de la población. Jugó de manera vil con la agricultura en temas de campaña vendiendo humo porque la reforma agraria no existe. Yo invito a que pregunten en mi comisión qué proyecto del Ejecutivo ha ingresado al Congreso, y no hay ninguno con respecto a la reforma agraria”, enfatizó la congresista.

“Es un presidente que se burla, porque con esas declaraciones es hacer burla, cuando hay tantos peruanos que hoy mueren de hambre por la incapacidad de un señor blandengue que se deja manipular por los amiguísimos, porque acá hay un tema partidario y no hay un tema de país”, agregó.

La parlamentaria le añadió más veracidad a sus palabras afirmando que el Congreso creó un total de 80 proyectos, de las cuales 10 leyes no fueron reglamentadas, e incluso algunas ya no están inhabilitadas por tiempo en espera.

“No voy a poner en tela de juicio mi nombre por tapar una mentira, en qué ganaría, que me diga donde está el proyecto, cual es su copia, su expediente, su ingreso, donde está, no existe, acá solamente tenemos un presidente que cree que está en un mitin político y viene a decir que el Congreso no trabaja, tenemos 80 proyectos ingresados a la comisión agraria, netamente de esos temas, donde hay 10 leyes que no se han reglamentado, de las cuales 9 ya vencieron su plazo”

Sobre los anuncios que el presidente, en compañía de los ministros del gabinete de Aníbal Torres, les brindan a los ciudadanos en medio de las sesiones descentralizadas, Olivos señala que “los pasea”, además de criticar la cantidad de dinero que se usa para llevar a cabo las reuniones en diversas regiones del Perú, y que los designios del Legislativo no son secundados por el Ejecutivo, pues sus representantes carecen de “voluntad política”.

“Los pasea, es por eso que los agricultores ya piden paros agrarios, porque van a sus sesiones descentralizadas que organizan con sus ministros, gastando millonadas, y no los escuchan. El congreso no hace obras, pero sí hace proyectos declarativos, y lo que falta para que se ejecuten es voluntad política, una buena correa para asumir el cargo”, finalizó.

