Vivian Olivos a Pedro Castillo: “¿Si no sabía gobernar, para qué postuló? Ahora, asuma”

La parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular (FP), Vivian Olivos Martínez, se manifestó acerca del pedido del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones para ser liberado del Penal de Barbadillo, donde se encuentra cumpliendo una detención preliminar por 18 meses tras ser denunciado por haber cometido presuntamente el delito de rebelión.

En ese sentido, Olivos Martínez respondió al exjefe de Estado a través de sus redes sociales, quien aseveró que viene siendo víctima de una venganza política.

De acuerdo a ello, la legisladora criticó los dichos de Castillo Terrones y apuntó a que no debió postular a las elecciones generales del 2021 si no tenía conocimiento de cómo gestionar al país.

También te puede interesar: Agüero tras aprobación de moción contra AMLO y Petro: “Somos pueblos hermanos que ninguna dictadura podrá quebrantar”

“No es venganza, se llama justicia. Nadie lo obligó, ¿si no sabía gobernar, para qué postuló? ¿Por qué no renunció? ¿Tan empeñado estuvo? Ahora, asuma. Si no están preparados no postulen. Si querían robar o hacer un golpe de Estado, debieron saber que existe la justicia”.

No es venganza … Se llama justicia. Nadie lo obligó, si no sabía gobernar para que postuló ? Por qué no renunció?Tan empeñado estuvo? Ahora asuma.

Si no están preparados no postulen..

Si querían robar, hacer un golpe debieron saber que existe justicia. https://t.co/ajuKclcVzZ — Vivian Olivos (@VivianOlivos) December 28, 2022

Emitió nuevo comunicado

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un comunicado desde el Penal de Barbadillo, en horas de la tarde, exhortando al Poder Judicial en concederle su libertad al considerar que se encuentran retenido por haber “chocado” con los propósitos de los grandes grupos de poder.

“Les pido, señores jueces supremos, que reflexionen cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto, solo ha servido para polarizar nuestro país, el cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia. Todo lo que se viene haciendo en mi contra, es parte de una venganza política (…) Por lo tanto, pido el cese al odio y se me deje en libertad por ser mi justo derecho”.

Más noticias en Exitosa