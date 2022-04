Viuda de víctima en protestas de ICA: Mi pareja se iba a trabajar, él no participaba en las manifestaciones

Estremecedor testimonio. Este miércoles, Exitosa pudo recoger el testimonio de Yonaida Oncebay, viuda de Yhony Quinto, joven que perdió la vida durante las protestas en Ica, reveló que su pareja se iba a trabajar cuando fue alcanzado, aparentemente, por un proyectil

“Él murió de un disparo, yo lo vi […] Él se dirigía a trabajar, él no formaba parte de las manifestaciones”, reveló Yonaida Oncebay

Además, nos contó que ella se enteró de la muerte de su pareja cuando su hermano le avisó. “Yo estaba en el cuarto y me dicen que (Yhony) estaba muerto. Salí hacia la pista y mi pareja ya estaba sin vida, tendido en el suelo”, señaló.

Yonaida también precisó que hasta el momento, ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ella para brindarle ayuda, puesto que es madre de dos pequeñas niñas. “El gobernador regional me dijo que me iba ayudar, pero luego desapareció. Hasta ahora nadie me ha llamado”, reveló.

SIETE MUERTOS HASTA LA FECHA

El Perú se desangra. Las demandas sociales se le escapa de las manos al gobierno de Pedro Castillo que ayer sumó el muerto número siete a consecuencia de la represión y no solución de los reclamos que se multiplican en el país.

El deceso ocurrió en el kilómetro 290 de la carretera Panamericana Sur, en la zona conocida como La Expansión, comprensión del distrito de Salas Guadalupe, en Ica, que ayer, desde tempranas horas, volvió a ser tomada por manifestantes.

La víctima es un trabajador agrícola, identificado como Jhoni Quinto Contreras (25), quien recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en la frente, quedando inconsciente por más de 30 minutos.

