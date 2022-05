Viuda de minero muerto en socavón de Huamachuco pide justicia 

Exitosa Trujillo en su compromiso con la población más vulnerable, difundió el lamentable caso de 8 mineros que perdieron la vida en un socavón en el conocido cerro El Toro de Huamachuco.

Para tener la información de primera mano, se conversó con la señora Martina, esposa de uno de los fallecidos que además deja en la orfandad a dos menores hijos, que ahora deben afrontar una situación crítica sin la presencia de su padre, quien era el sustento de su familia, dejando un profundo e irreparable vacío para los deudos.

Testimonio

La viuda relató en vivo y en directo como el pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, se comprometió en ayudarla económicamente con el fin de no denunciar los lamentables hechos suscitados y que, además, “se encargaría de darle una propina a su hija” para sus gastos escolares. Sin embargo, de un momento a otro el que se dice religioso, les dio la espalda mencionada que, si gustan denunciarlo, lo pueden hacer.

Dinero de los fieles

Asimismo, en misa vociferó “resignación para la familia” y luego pidió la colaboración de los fieles y fue con el dinero de ellos, que Alva Polo, hiso llegar un aproximado de 800 soles a la viuda, teniendo él, los recursos para ofrecer el respaldo económico que la familia necesita tras perder a quien sostenía la economía de su hogar.

“Pidió que oren para que nos resignemos, y me dio vergüenza recibir el dinero, pero no tenía con que dar de comer a mis hijos ni para enterrar a mi esposo. Ahora no puedo llamar a mi abogado, no tengo crédito#, mencionó la viuda.

El abogado

Al tener de conocimiento que el proceso judicial podría dejar libre de toda responsabilidad al dueño de la mina informal, Exitosa Trujillo logró el contacto con el abogado de la viuda, quien mencionó que seguirá haciendo todo lo que tenga a su alcance, para lograr la justicia que tanto reclaman los deudos, pese a las grandes limitaciones económicas, frente al sindicado Oswaldo Alva Polo; y su socio Luis Miguel Reyes Ríos quienes deberán responder ante un tribunal por las ocho muertes.

Exitosa se comprometió a financiar los honorarios del abogado, sin embargo, el letrado Claudio Moreno, dijo que seguiría en la defensa por tratarse de un caso social.

