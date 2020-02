Virus del Papiloma Humano: Cuatro mitos que debemos despejar

El próximo 4 de marzo se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) con el propósito de informar a la población sobre las causas y consecuencias de la infección de transmisión sexual más común que existe.

“El VPH es tan común que más de la mitad de las personas sexualmente activas lo contraen en algún momento de sus vidas; es más, los especialistas de la salud estiman que cada año más de 5 millones de personas en el mundo se infectan con este virus”, señaló el Dr. Paul Pilco Castañeda, Médico Oncólogo y Director en la Fundación Peruana de Cáncer.

La comunidad científica ha identificado más de 100 tipos de virus, de los cuales cerca del 90% de ellos producen infecciones transitorias que se resuelven en el transcurso de meses gracias a una respuesta del sistema inmunológico que elimina el virus; sin embargo, existe un grupo reducido que puede causar cáncer, denominado VPH de alto riesgo.

Dentro de ese grupo, los virus 16 y 18 causan del 50% al 90% de los casos de Cáncer de Cuello de Útero. Debido al riesgo, resulta determinante que la población esté enterada cómo puede prevenir el contagio y que existen muchas imprecisiones sobre el virus que deben ser aclaradas.

Derribando los mitos sobre el VPH

Romina Castro, psicóloga sexóloga, explica cuáles son los mitos y suposiciones que tienen las personas sobre este virus.

Mito 1: el VPH necesariamente produce Cáncer de Cuello Uterino

Si bien existe un grupo de VPH de alto riesgo que puede desencadenar distintos tipos de cánceres genitales, la mayoría solo causan algunas sensaciones molestas pero inofensivas como verrugas.

Mito 2: el VPH es una señal de promiscuidad

La mayoría de personas asocia el contagio de VPH y otras ETS a la promiscuidad y al descuido por parte de las personas sexualmente activas. Sin embargo, es importante resaltar que existen muchos casos en los que personas con una sola pareja han sido contagiados.

Mito 3: el VPH se contagia a través de la penetración

El virus se contagia por vía sexual a través del contacto de la piel de los genitales infectados mas no por secreciones, por lo que durante el juego sexual previo a la penetración puede ocurrir el contagio. También puede transmitirse por el contacto de la piel afectada con áreas genitales y de la boca.

Mito 4: los hombres no son afectados por VPH

No solo se ha descubierto que los hombres pueden ser portadores del virus, sino que pueden padecer cáncer en pene, ano, boca y garganta sino lo previenen.

Recomendaciones:

Dado que la mayoría de las personas con VPH no saben que están infectadas porque el virus no manifiesta signos, Romina Castro aconseja a las mujeres realizarse chequeos preventivos para descartar que no sean portadores del virus. “En el caso de las mujeres, ellas pueden realizarse el Test Molecular para detectar a tiempo la presencia del virus y además la prueba de Papanicolaou (PAP) o una Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) para detectar células anormales, y o lesiones precancerosas”.

“Las personas aún sentimos vergüenza de realizarnos exámenes de detección de ETS o tememos en consultarle a nuestras parejas recientes si se han hecho un chequeo. Esto debe cambiar. Es recomendable que, en una relación estable, la pareja asista junta a descartar cualquier ETS”, señaló la especialista.

Finalmente, Castro recomienda el uso de preservativos cada vez que las parejas tengan relaciones sexuales debido disminuyen la probabilidad de contagio el VPH.

Datos:

• La vacuna contra el VPH está cubierta por el SIS y su aplicación es recomendada en niñas/adolescentes de entre 9 y 13 años. Tiene una eficacia del 90% y para lograr una adecuada protección se debe colocar dos dosis.

• Según el Registro Nacional de Vacunados contra el VPH, más de 196 mil niñas fueron vacunadas con la primera dosis en el 2018; en cuanto a la segunda dosis, se alcanzó a proteger a más de 180 mil niñas.

• Es importante mencionar que, si no se vacunaron de niñas, acudan a su ginecólogo ya que aún como adultas pueden beneficiarse de la vacuna.