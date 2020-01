Virgilio Acuña propone dos semanas de representación para congresistas

El candidato al Congreso de la República, Virgilio Acuña Peralta, ha planteado que al mes haya dos semanas de representación, con la finalidad que el parlamentario mantenga comunicación con los ciudadanos para conocer sus preocupaciones, necesidades, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

“Lo más importante es el trabajo de los congresistas, ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican? Si el Congreso disuelto perdió legitimidad fue por el poco peso, la poca relevancia que le han dado al trabajo de representación, por esa razón yo planteo que al mes, dos semanas sean de representación. El peruano está harto de leyes que no resuelven nada, de la fiscalización que ejercida abusivamente se vuelve obstruccionismo”, sostuvo.

Además, propone lo siguiente: “Lo que necesita el peruano de a pie es que el político le ayude a resolver los problemas del día a día en la calle, caminando junto a él, saber por qué la ONP, por ejemplo, no le paga, por qué el SIS no cuenta con los médicos o por qué no se ejecuta el asfalto de una vía o construye la posta de salud, esos son los problemas que se deben resolver si el congresista tiene dos semanas de representación”.

Acuña explicó que la Constitución Política de Estado le atribuye al congresista determinadas funciones: la legislativa, control político, funciones especiales (elección de altos funcionarios del Estado) y la representativa, “quizás de todas estas la Legislativa es a la que mayor relevancia se le ha dado contrariamente a un argot popular que dice ‘las leyes no resuelven nada’”.

Según Acuña, actualmente el país cuenta con más de 30,000 leyes y que muchas de ellas aún no han sido reglamentadas. Las propuestas en ese escenario que plantea Virgilio Acuña Peralta son: la Priorización de trabajo para los peruanos, el Ejército a las calles para erradicar la inseguridad ciudadana y restablecer el Servicio Militar Obligatorio especializándolo en humanitario para la gestión de riesgo y social para defender a la población y, sobre todo, a las mujeres y sus familias.