Viral: gato defendió a niño de ataque de un perro y el hecho asombró las redes sociales

Los animales y las redes sociales tienen una relación muy particular. Casi diario, un video en donde un perro, gato, etc, realiza una acción particular se vuelve viral entre los cibernautas. Este es el caso de un minino que defendió a un niño del ataque inminente de un can. El hecho quedó registrado en una cámara de video.







Según se observa en el material audiovisual que ha causado sensación en rede sociales, el niño pequeño se encontraba en la calle, al parecer jugando cuando de pronto un perro aparece en escena y empieza a atacarlo.

No se ve exactamente si lo muerde o no, pero es obvio que el can está encima del pequeño, al parecer causándole daño. Lo que sorprende es que en esos segundos de tensión, ninguna persona se percata de lo que está pasando, puesto que nadie va a auxiliarlo.





Al parecer el único que nota que el niño está en problemas es un gato, que no se sabe si es o no mascota del menor. El felino rápidamente va en busca de ambos y arremete contra el perro. Incluso, según se ve en las imágenes que el pequeño animal queda enredado en el cuello del can.

Con esta acción, el niño logró quedar libre. Mientras que el gato ni bien logró su objetivo, corrió y se alejó de la zona. Justamente después de este episodio, la cámara de seguridad observa la llegada de una mujer, que van en busca del pequeño.

Como era de esperarse, el hecho no solo se volvió viral en redes sociales, sino que abrió un debate entre qué mascota debería ser considerado el mejor amigo del hombre. Otros también cuestionaron que el niño haya estado solo tanto tiempo.

