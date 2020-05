Villa Panamericana: médicas y enfermeras pasarán Día de la Madre luchando contra la COVID-19

Firmes en la primera línea de batalla. Y es que médicos y enfermeras del seguro Social pasarán este domingo “Día de la Madre” luchando contra el COVID-19 que hoy aqueja a nuestro país. Son muchas las historias de coraje y entrega que destacar en el Centro de Atención y Aislamiento de la Villa Panamericana que abrió sus puertas para atender a pacientes positivos y con sospecha con coronavirus.

Un ejemplo del compromiso es el de Maritza Huapaya, jefa de enfermeras que se encuentra internada en la Villa Panamericana apenas se inició la cuarentena. Lo más difícil que ha tenido que observar es la separación de madres con sus hijos, como lo que recientemente sucedió con las personas varadas que se dirigían a Matucana.

La líder de las valerosas “mujeres de verde” agradece a EsSalud por la oportunidad de servir a los demás, pero reconoce que no es una tarea fácil para el equipo de enfermería, tanto enfermeros como técnicos.

“Extraño a mi madre, que está en Ica y le digo que pronto va a pasar todo esto y nos vamos a poder abrazar fuertemente. Y a mi hija Nathaly, que es mi motor y motivo, que se encuentra varada en Miami esperando ser repatriada, le digo que sé que pronto nos vamos a ver”, relató.

Y como no resaltar a la técnica de enfermería, Milagros Gutiérrez que llegó al Centro de Atención y Aislamiento COVID-19 el 23 de marzo. Se ha incorporado a este recinto en dos oportunidades y sabe que pasará su día con los pacientes es una muestra de su compromiso con el país.

También está Doris Luna, que realiza labores de mantenimiento y limpieza, y dejó en casa a su pequeño hijo y a su madre de 80 años que sufre de fibrosis pulmonar, a quienes no ve desde que empezó la cuarentena.

“A todos les digo que tenemos que apoyarnos. Sé que vamos a salir unidos y para eso debemos hacer caso a las pautas. A mi madre te tengo en mi corazón, feliz día. Vamos a tener muchos años para estar juntos, anotó.

Estás madres coraje son unas muestras de los muchos profesionales del Seguro Social que se encuentran en guardia para dar el mejor servicio en esta coyuntura en la Villa Panamericana, y en las 29 redes a nivel nacional.

A ellas se suma, Rosita Venegas, integrante del equipo de bioseguridad hospitalaria, madre de cuatro hijos, dos de ellos de su hermana fallecida, a los que ama y cuida como suyos. “Les comuniqué que para esta fecha estaré trabajando y es triste porque es la primera vez que nos alejamos y no vamos a darnos un abrazo en un día tan lindo y especial. Los amo mucho y extraño, pero sé que pronto va a acabar todo. A mi madre quiero decirle que estoy bien y que me siento muy orgullosa de ella porque siempre me enseñó a ser fuerte y luchadora y eso estoy transmitiéndoles eso a los pacientes”, destacó.

La Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli extendió un saludo y sincero reconocimiento a todas las madres que laboran en el Seguro Social de Salud, especialmente a las profesionales y técnicas de la salud que están en la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19.

“Sin duda, será una celebración distinta por la crisis sanitaria que vive el país y el mundo. Muchas de ustedes pasarán su día trabajando en Lima, Iquitos, Chiclayo u otra zona del país para atender y salvar la vida de las personas afectadas por el nuevo coronavirus, sin importar haber dejado sus hogares, a sus familias, a sus hijos, a sus padres y con el riesgo de contagiarse”, expresó.