Maestro humilla a alumno con Asperger, ‘que lo hagas en la libreta, pinche burro’

Por medio de las redes sociales, muchos usuarios han denunciado la mala actitud de un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León a un alumno que sufre del síndrome de Asperger, todo durante una clase virtual.



El docente, quien no tenía conocimiento de que lo estaban grabando de la forma cómo es que se dirigía al joven y al resto de sus compañeros, fue duramente criticado cuando le dijo a este alumno que “la ingeniería no es para chiflados” y que lo reprobaría “por falta de capacidad intelectual“.

En medio de esta sesión que corresponde a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el docente identificado como César Leal, trato de una manera a un alumno que padece Asperger, en la que se consideró discriminatoria y despectiva.

Los jóvenes mostraban sus trabajos al profesor que les había dejado con anticipación, pero ante el lento avance presentado, la forma de hablar del profesor empezó a ser más rudo no solo con el estudiante con Asperger, sino también con el resto de los alumnos.

También puedes leer: Mia Khalifa denunció explotación laboral y lucha por retirar sus videos de Internet

“La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”, señaló el maestro.

“no hagas trampa, Jesús”

Al inicio de la grabación se escucha al profesor decir: “no hagas trampa, Jesús“, y el alumno al dar su justificación, el maestro continúa: “eh, cabr*n, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta, a mano, pinche burro“.

“Agarren la onda, wey, acuérdense que están estudiando Ingeniería, esto no es kínder, wey, no es un juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús ahorita. Pobre wey, este wey de plano voy a necesitar que le extirpen el cerebro“, declaró. Hasta ahora, la Universidad Autónoma de Nuevo León no se ha manifestado al respecto.