Video de niña de 6 años arrestada y esposada causa indignación en redes sociales

Un video circuló en las redes sociales donde se muestra a una menor de 6 años esposada y arrestada por un agente policial de Orlando, en el estado de Florida, el sur de Estados Unidos, el cual ha causado indignación entre los cibernautas.

El hecho habría ocurrido a fines del año pasado, pero la familia de la niña compartió el arresto de la víctima Kaia recientemente, para revelar el desarrollo del arresto.

Según las imágenes captadas, se observa a la menor detenida implorando una segunda oportunidad. En tanto la niña pedía: “¡No, no me ponga las esposas, por favor!”, reiteradas veces. Ella fue trasladada en un vehículo policial pese a sus llantos de susto.

“No solo la metieron en un vehículo policial, sino que la llevaron a un centro de detención juvenil, donde tomaron sus huellas dactilares y fotos de ficha policial y tuve que bajar al centro para firmar su salida”, señaló una de las periodistas del programa de televisión de la BBBC Newsday, Merlayn Kirkland.

“Please give me a second chance”: Video shows a police officer arresting a crying six-year-old at her Orlando school. Kaia Rolle pleaded with the officer as she was restrained with zip ties last September. pic.twitter.com/3RqhcD0jvL

— CBS News (@CBSNews) February 25, 2020