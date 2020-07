(VIDEO) Congresista Jhosept Pérez pide disculpas a Martín Vizcarra por insultos

Perdón. Este viernes, tras el inicio de una nueva sesión en el Pleno del Congreso, el congresista Jhosept Pérez Mimbela, de la bancada Alianza por el Progreso (APP), tomó unos minutos para pedirle disculpas al presidente Martín Vizcarra, tras emitir unos insultos mientras su micrófono estaba prendido.

En esa línea, el parlamentario Pérez Mimbela aseguró que no se caracteriza por ser una persona que lance improperios, pero que es de hombres reconocer cuando uno comete una falta.

“Esta vez no será la excepción, por eso pido disculpas al presidente, a mi partido, a ustedes congresistas, al pueblo y a quienes se sintieron aludidos u ofendidos, es de varones reconocer los errores, por eso me pongo a disposición de la Comisión de Ética que me ha pedido mi descargo”, expresó tras recibir la palabra del presidente del Congreso, Manuel Merino.

Asimismo, Pérez comentó que ingresó a la política hace más de 10 años, tiempo en el cual ha sido alcalde y mantuvo una conducta adecuada para el cargo que requiere tolerancia y respeto.

EXPLICACIÓN

De esa manera, explicó que durante el debate virtual del dictamen para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político para altas autoridades del pasado 5 de julio, emitió “frases desafortunadas en forma involuntaria y lamentable”.

“Debo manifestar que dicha expresión se filtró cuando no estaba en uso de la palabra, estaba con mi equipo de trabajo y, sin percatarme de que tenía abierto el micro, solté la desafortunada frase, la misma que se originó en el fragor de un debate”, explicó.

Además, aseveró que guarda un respeto hacia el presidente Martín Vizcarra, peses a diferencias políticas en el mandato del país.

“El presidente merece respeto de todos los peruanos, reiterarles la necesidad de que podamos tener los cuidados pertinentes para no cometer errores que buscan desprestigiarnos, no debemos cometer errores”, manifestó.

DATO

Finalmente, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, destacó el pedido de disculpas del legislador y pidió a los parlamentarios tener cuidado con su micrófono, porque se han emitido frases en las sesiones del pleno que motivaron el cuestionamiento de la ciudadanía.