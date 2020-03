(Video) Ciudadanos trotan y realizan ejercicios pese a Estado de Emergencia Nacional

Después de que se decretara hace dos días inamovilidad social desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana para evitar la propagación del coronavirus en territorio nacional, el nivel de transitabilidad se redujo considerablemente en el séptimo día de la emergencia sanitaria.

No obstante, hay algunas zonas de Lima que no acatan el toque de queda. Según el presidente Martín Vizcarra en su última conferencia de prensa realizada el día de ayer, existen más de 8 mil detenidos por el incumplimiento de las medidas tomadas por su gobierno contra la infección.

“Siempre hay personas irresponsables que no hacen el cumplimiento debido. Ya suman más de 8 mil detenidos. No es un mérito tener mas detenciones, el mérito es bajar de manera significativa. Yo espero que la cifra baje porque eso sería una responsabilidad”, indicó.

Sin embargo, hoy domingo, los ciudadanos siguen desacatando la norma. Como se puede observar en el vídeo, algunos ciudadanos en el distrito de Comas aún siguen trotando y realizando ejercicios pese al Estado de Emergencia Nacional.

No obstante, esta región no es la única en desacatar esta medida. Nuestros corresponsales han reportado detenciones en todo el Perú: Arequipa, Trujillo, Iquitos, Junín, Lima, etc.

Precisiones

Cabe precisar que durante el denominado toque de queda solo están autorizados de circular las personas que cuenten con un pase especial de tránsito (salvoconducto), que además cuenten con acreditación de una entidad pública o empresa privada y su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Asimismo, se advirtió que aquellas personas que salgan sus vehículos sin la autorización correspondiente se les retendrá su licencia de conducir y tarjeta de propiedad, además serán pasibles de una multa de S/ 6 mil 300.

Sin embargo, se precisó que en caso una persona se vea obligada a circular durante las horas de inamovilidad social por situación de emergencia, deberá portar un pañuelo o prenda blanca a la vista