Víctor Zamora: “Ya le toca la cuarta dosis al personal de salud, así como a los mayores de 80 años”

En entrevista con Exitosa, el extitular del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, señaló que el Minsa debe de empezar a inmunizar a los adultos mayores y al personal de salud con la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, indicó que el sector necesita de un cronograma.

“En algunas poblaciones yo me atrevería a decir que es necesario vacunar con la cuarta dosis, por ejemplo: nuestro personal sanitario. El personal de salud fueron los primeros en vacunarse, en recibir la segunda dosis, la tercera dosis y ya les toca la cuarta, así como a los mayores de 80 años”, declaró el exministro Zamora.

Asimismo, consideró que dicho sector debe de fortalecer el liderazgo, ante los cuestionamientos surgidos en contra del funcionario Hernán Condori. En esa línea, señaló que el titular de la cartera de Salud “no lidera” y que, por ese motivo, se han registrado diversas renuncias.

“El Minsa debe de fortalecer el liderazgo, no es el doctor Condori es la personalidad del ministro de Salud que en este momento esta cuestionado por toda la comunidad, científica, política, sanitaria. Es un personaje que no es convocante, que no lidera”, manifestó.

Además, indicó que el personal de salud se encuentra en los hospitales realizando sus labores y que, en la actualidad hay un descenso de casos de personas con Covid-19 que presentan complicaciones de salud. Consideró que el Minsa debería de renovar los contratos de los profesionales de la salud y promover su participación en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

“Estamos perdiendo personal contratado, durante mi gestión se dieron varias medidas para atraer cerca de 60 mil trabajadores. Como ya la tercera la cayó la mayor parte de esos trabajadores están en los hospitales, como ya no hay hospitalizados, se les está cortando el contrato. En vez de renovar el contrato al personal y movilizarlos hacia el primer nivel, especialmente a la vacunación”, manifestó.

El exministro recordó que la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, renunció de su cargo, pese a que continúan la vacunación para evitar la propagación de la Covid-19 y el incremento de casos. “La exdirectora de inmunizaciones renunció y ella tenía 6 mil brigadas, cuando renunció se fueron todas estas brigadas”, añadió.

