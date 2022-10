Víctor García Toma sobre decisión del TC: Han socavado la autonomía e independencia en la toma de decisiones del Congreso

En entrevista con Exitosa, el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, se refirió sobre la decisión de la instancia de no interpretar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú que había solicitado el Congreso de la República al ampliar la demanda competencial contra el Poder Judicial.

“Es correcta (la decisión). El Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, es un órgano resolutivo, al tribunal se llega mediante un proceso de amparo, de habeas corpus, de habeas data, etc. En ese marco declara fundada o no fundada, procedente o improcedente una demanda”, declaró durante el diálogo en el programa ‘Exitosa Te Escucha’.

En esa línea, mencionó que, al Legislativo, quien requirió un pronunciamiento del TC acerca de los límites y alcances del mencionado apartado de la Carta Magna, a raíz de la denuncia constitucional que presentase la Fiscal de la Nación en contra del presidente Pedro Castillo, le corresponde ser la primera institución en interpretar un artículo constitucional.

“El primer interprete de la Constitución, no el último, pero el primero es el Congreso. Cuando elabora una ley lo primero que tiene que hacer es interpretar el contenido del proyecto, de conformidad con la Constitución, a efecto de darle concordancia o armonía”, manifestó.

Del mismo modo, sostuvo que el problema suscitado en esta ocasión responde a un sector del Parlamento que, al no poder obtener los votos necesarios para la vacancia presidencia, debilita la “autonomía e independencia” de las decisiones que se tomen dentro de dicho poder del Estado.

“Este no es un problema de las instituciones que aparecen en la Constitución, ni siquiera es un problema del Congreso como institución, el problema es que hay un conjunto de congresistas cuya voluntad se ha logrado captar, y que socava la autonomía e independencia en la toma de decisiones. Esto ha llevado a que, al no poder alcanzar los 87 votos que podrían gestar la vacancia por incapacidad moral, es que se viene produciendo este tipo de situaciones”, afirmó.

