Víctimas de accidente que involucra al futbolista Raziel García dieron positivo en dosaje etílico

¡Atención! La Policía Nacional confirmó esta mañana que las dos personas que fallecieron durante el accidente que involucra al futbolista de Cienciano, Raziel García, dieron positivo al dosaje etílico. El jugador dio negativo a la prueba y continúa a la espera del avance de las investigaciones.







De acuerdo a la información policial los dos jóvenes que iban a bordo de la motocicleta se encontraban desplazándose a excesiva velocidad. Según el parte la unidad conducida por el agente policial Diego Durán Jauregui de 22 años y Saraí Quispe Chávez de 19 años pasó el límite de velocidad permitido.





Según información emitida por la defensa del futbolista Raziel García, ambos jóvenes habrían participado horas antes del accidente en una reunión social en donde consumieron licor. Asimismo, manifestó que el efectivo policial no contaba con licencia para conducir ni usaba casco al momento del hecho.

Por otro lado, el dosaje etílico realizado al futbolista García dio negativo y certificaría que al momento del accidente no se encontraba en estado de ebriedad como trascendió en primera instancia. La familia de los jóvenes no quisieron declarar a los medios de comunicación, sin embargo, se sabe que buscará que se realice un nuevo dosaje etílico a los fallecidos, dado que no creen que hayan consumido alcohol.

Finalmente, todavía la Policía Nacional continúa investigando el lamentable suceso registrado en la cuadra 9 de la avenida Los Faisanes en el distrito de Chorrillos y que tiñe de sangre una vez más las carreteras del país. Raziel García continúa detenido en la unidad de investigación de tránsito de la PNP en Lurín.

