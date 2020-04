Viceministro Requejo sobre suspensión perfecta de labores: “Yo la llamaría una pausa temporal”

El viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, dio alcances sobre la suspensión perfecta de labores que autorizó el Gobierno, frente al estado de emergencia decretado para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.

En declaraciones a Exitosa, Requejo señaló que esta medida laboral ya existía en nuestra legislación, y se podía aplicar en situaciones donde la empresa se vea obligada a paralizar.

“Lo que está haciendo esta norma publicada hoy, es que en caso no pueda seguir aplicando el trabajo remoto ni licencia con goce de haber, se abre un abanico de opciones que tiene la norma prevista ya, o sea, se puede aplicar por ejemplo la negociación con sus trabajadores el adelanto de vacaciones, negociar jornadas e incluso la reducción de remuneraciones para mantener la estabilidad de la empresa. Y el tema de suspensión perfecta, lo que establece el Gobierno es: tú no vas a poder ir a trabajar porque ahora la empresa todavía no puede operar por la crisis, pero nos preocupamos por la gran mayoría de trabajadores, en especial los más vulnerables, tengan un ingreso en esta etapa”, manifestó.

Al respecto, precisó que con esta medida se mantiene el vínculo laboral, y los trabajadores más vulnerables, particularmente de las microempresas, recibirán mensualmente un subsidio de 780 soles, en tanto dure la suspensión.

El viceministro enfatizó en que los que recibirán esta compensación económica son aquellos trabajadores que actualmente no tienen acceso a la compensación por tiempo de servicios.