Viceministro Kosaka: “Agua, saneamiento e higiene son temas prioritarios en el país”

El viceministro de Construcción y Saneamiento, Julio Kosaka Harima, dio a conocer, durante la conferencia virtual Making WASH a political and financial priority in a time of COVID-19, las medidas que el gobierno peruano está impulsando a favor de su población para evitar la propagación de la enfermedad.

Ante ministros y viceministros del sector de otros países, el representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indicó que los temas de “agua, saneamiento e higiene son, hoy en día, temas prioritarios en el país” para luchar contra el COVID-19, especialmente en aquellas poblaciones vulnerables que no cuentan con acceso a este servicio.

Por esta razón dio a conocer las estrategias que se vienen impulsando desde el MVCS para asegurar el abastecimiento de agua. Una de estas medidas es, por ejemplo, el establecimiento de una flota de 400 camiones cisternas que reparten agua potable, de manera gratuita, en diversos asentamientos humanos de todo el Perú.

Kosaka Harima también indicó que el Gobierno ha coordinado con todas las empresas prestadoras de servicios de agua y gobiernos municipales para que en todos los departamentos del país se reparta agua a la población más necesitada.

“Perú está haciendo un trabajo articulado. Por un lado, el Ministerio de Vivienda reparte agua junto a Sedapal, la empresa de agua de la capital; mientras que el Ministerio de Salud recomienda hábitos de higiene a nuestra población como, por ejemplo, lavarse la mano durante 20 segundos para erradicar el COVID-19 de las manos”.

A través de la pantalla de su computador, el viceministro también comentó los esfuerzos que se han realizado para poder brindar facilidades de pago, respecto a los consumos de agua que se realicen durante el Estado de Emergencia decretado por brote de coronavirus en el país.

“Los organismos multilaterales pueden apoyar de manera muy importante a cerrar las brechas existentes, ya que cuentan con la capacidad de ayudar con tecnología y recursos financieros para mejorar nuestros sistemas de saneamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”, finalizó Julio Kosaka, quien participó en el encuentro virtual como uno de los oradores principales.

El webinar, que tuvo como objetivo establecer un enfoque en donde el agua, el saneamiento y la higiene sean prioridades políticas y económicas de los países, fue organizado por la institución Saneamiento y Agua para todos, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Entre los exponentes estuvieron ministros y viceministros del sector saneamiento de países de África, Asia, América Latina y Europa.