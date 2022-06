Viceministro del Midis sobre Pensión 65 para padres de Pedro Castillo: “No se les puede quitar ese derecho”

En entrevista para Exitosa, el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDis), William Contreras, reafirmó que los padres del presidente de la República, Pedro Castillo, tienen el derecho de recibir el subsidio del programa “Pensión 65”.

“¿Los padres necesariamente tienen que vivir de la ayuda económica de los hijos? Los padres tienen un derecho legítimamente ganados. (…) Ellos han cumplido los requisitos, Pensión 65 no les puede quitar ese derecho de porque sí“, sostuvo.

También puedes leer: Patricia Chirinos tras suspensión de la elección del nuevo defensor del Pueblo: “Es un acto inconstitucional”

El funcionario precisó que los padres del jefe de Estado vienen recibiendo la pensión del Estado desde el año 2013 y no desde que Castillo Terrones asumió el cargo de presidente.

“La pensión que reciben los padres del señor Catillo viene del año 2012 o 2014 (2013 específicamente según el Midis). En ese entonces, los calificaron las municipalidades correspondientes y Pensión 65. Los señores padres del presidente sí cumplían con los requisitos, ahí no hay nada que discutir”, señaló.

Willian Contreras mencionó que el programa no puede retirar a los padres del presidente del programa porque nada garantiza que Pedro Castillo vele por la economía de sus padres.

Asimismo, dijo que, en todo caso, deberán ser los padres del mandatario quienes decidan renunciar al subsidio.

“Pensión 65 no les puede quitar ese derecho de por sí. En todo caso, ellos tendrían que renunciar. Es un derecho de ellos, no les podemos quitar solo porque el hijo es el presidente de la República. ¿Y si el presidente no le quiere dar a los padres? Hay que sopesar ese tema”, reiteró.

Mira el video

🔴🔵 En Exitosa, William Contreras, viceministro de la cartera de Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis), afirmó que los padres del presidente de la república, Pedro Castillo, tienen el derecho de recibir el subsidio de “Pensión 65″. pic.twitter.com/uRFiHOGceS — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2022

También te puede interesar: Congreso: subcomisión verá hoy informe que recomienda archivar denuncia contra Merino

Más noticias en Exitosa: